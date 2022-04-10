İspanya Ligi'nde lider Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Real Madrid oldu.



Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Carlos Casemiro ve 68. dakikada Lucas Vazquez kaydetti.



Getafe'deki Türk futbolculardan Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkıp maç sonuna kadar oyunda kalırken, yedek başlayan Okay Yokuşlu ise 86. dakikada Nemanja Maksimovic'in yerine oyuna girdi.



Takımının forvetteki en etkili ismi olan Enes'in 90+2. dakikadaki şutu direkten döndü.



Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 72'ye yükseltti. Getafe 32 puanda kaldı.



Real Madrid, kalan 7 maçında 12 puan alırsa La Liga'da şampiyonluğunu ilan edecek.



İspanya Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Sevilla'ya konuk olacak. Getafe, Villarreal'i ağırlayacak.



- Gareth Bale ıslıklandı



Diğer yandan Real Madrid'de Galli futbolcu Gareth Bale, 74. dakikada Karim Benzema'nın yerine oyuna girdi.



Takımdaki performansından dolayı eleştirilen ve yaklaşık iki yıl aradan sonra Santiago Bernabeu'da sahaya çıkan Bale, oyuna girerken ve her topa dokunuşunda eflatun-beyazlı taraftarlarca ıslıklanarak protesto edildi.





İLGİLİ VİDEO