Real Madrid, Mastantuono için Arjantin'de!

Real Madrid, genç yetenek Franco Mastantuono ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirmek üzere Buenos Aires'e çıkarma yaptı.River Plate forması giyen 16 yaşındaki Mastantuono, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Orta sahadaki oyun zekâsı, top tekniği ve olgun futbol anlayışıyla dikkat çeken Arjantinli futbolcu, Real Madrid'in "geleceğe yatırım" politikasıyla da örtüşüyor.Kulübe yakın kaynaklar, Madrid heyetinin River Plate yönetimiyle resmi temaslara başladığını ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceğini belirtiyor. Mastantuono'nun sözleşmesinde 45 milyon Euro civarında bir serbest kalma bedeli olduğu ifade edilirken, Real Madrid'in bu bedeli ödemeye sıcak baktığı iddia ediliyor.Florentino Perez yönetimindeki Real Madrid, daha önce Vinícius Jr, Rodrygo ve Endrick gibi Güney Amerikalı genç yıldızları Avrupa'ya kazandırmıştı. Mastantuono transferi de bu zincirin yeni halkası olabilir.Gelişmeler merakla bekleniyor.