UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında Real Madrid, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı İspanyol devi 2-1'lik skorla kazandı.



Mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Rodrygo ve 28. dakikada Vinicius Junior attı. Konuk ekip Shakhtar Donetsk'in tek golü 39. dakikada Oleksandr Zubkov'tan geldi.



Bu sonucun ardından Real Madrid 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk 4 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında iki ekip bu kez Shakhtar Donetsk'in ev sahipliğinde Polonya'da karşılaşacak.





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