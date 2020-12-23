Real Madrid Granada'yı net skorla geçti

La Liga'nın 15. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Granada'yı konuk etti.



Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazanarak üç puanı aldı.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Real Madrid 57. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçti. Granada üst üste oyuncu değişiklikleri yaparak skora dengey getirmeye çalıştıysa da bunda başarılı olamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Öte yandan maçın 38. dakikasında genç oyuncu Rodrygo, sağ arka baldırından sakatlık geçirirek ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Bu sonuç sonrası Real Madrid 32 puana yükselerek Atletico Madrid'in 2 maç önünde puanları eşitledi. Granada ise 21 puanda kaldı.



