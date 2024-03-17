Real Madrid genç stoper için kesenin ağzını açtı!

Real Madrid, Lille'in 18 yaşındaki futbolcusu Leny Yoro için 30-40 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli ödemeye hazır.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid genç stoper için kesenin ağzını açtı!
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17 Mart 2024 13:50
Real Madrid'de son dönemde yaşanan genç yıldızlara yatırım projesine Lille forması giyen Leny Yoro da eklenebilir.

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, Lille forması giyen 18 yaşındaki stoper için 30-40 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli ödemeye hazır.

REAL MADRID'İ İSTİYOR

Yoro ile Real Madrid dışında Chelsea ve pek çok Avrupa ekibinin de ilgilendiği ancak genç oyuncunun Real Madrid'e gitmek istediği öne sürüldü.

MENAJERLE SORUN YAŞANMAYACAK

18 yaşındaki futbolcunun, Real Madrid'e gitmek istediğini menajeri Jorge Mendes ve kulübü Lille'e de söylediği ifade edildi.

Real Madrid'in, Yoro'un menajeri Jorge Mendes ile pazarlık yapma konusunda endişeli olduğu ancak taraflar arasında bir sorun yaşanmasının beklenmediği kaydedildi.

Lille ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Yoro'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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