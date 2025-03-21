Real Madrid'e Huijsen'de rakip Chelsea!

Bournemouth forması giyen Dean Huijsen, performansıyla önemli takımları peşine takmaya devam ediyor.



Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid'in ardından Chelsea'nin de İspanyol stoper için devreye girdiği belirtildi.



Real Madrid ve Chelsea gözlemcilerinin 19 yaşındaki stoperi UEFA Uluslar Ligi'ndeki Hollanda - İspanya maçında yakından takip ettiği aktarıldı. Huijsen'in performansıyla iki takımdan da tam not aldığı ifade edildi.



Huijsen, geçtiğimiz günlerde Real Madrid için çıkan haberlerle ilgili, "Real Madrid'in sizinle ilgilenmesi özel bir şeydir ve bu iyi performans gösterdiğiniz anlamına gelir. Real Madrid'in ilgisini duymak benim için bir onur, böyle bir bir kulübün benimle ilgilenmesi gurur verici." demişti.



Bournemouth forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Dean Huijsen, 2 kez gol sevinci yaşadı.



Güncel piyasa değeri 42 milyon euro olarak gösterilen Huijsen'in Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.



