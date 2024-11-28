Real Madrid'e bir kötü haber daha!

Real Madrid'de sakatlar kervanına Fransız yıldız Eduardo Camavinga da eklendi.



Real Madrid'in Liverpool'a 2-0 mağlup olduğu maçta sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun son durumu belli oldu.



NE ZAMAN DÖNECEK?



Eduardo Camavinga'nın en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



İspanyol devinde ayrıca, Eder Militao, David Alaba, Dani Carvajal, Tchouameni, Vinicius Junior ve Rodygo gibi yıldız futbolcuların da sakatlığı bulunuyor.



