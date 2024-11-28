Real Madrid'e bir kötü haber daha!

Real Madrid'de Liverpool maçında sakatlanan Eduardo Camavinga en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'e bir kötü haber daha!
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28 Kasım 2024 14:44
Real Madrid'de sakatlar kervanına Fransız yıldız Eduardo Camavinga da eklendi.

Real Madrid'in Liverpool'a 2-0 mağlup olduğu maçta sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun son durumu belli oldu.

NE ZAMAN DÖNECEK?

Eduardo Camavinga'nın en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İspanyol devinde ayrıca, Eder Militao, David Alaba, Dani Carvajal, Tchouameni, Vinicius Junior ve Rodygo gibi yıldız futbolcuların da sakatlığı bulunuyor.

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