Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar ligde son olarak sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Cimbom zorlu karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmasını bildi.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ara transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı kurmaylar listesindeki futbolcularla görüşmelerine başlamıştı. Hatta yönetim bazı futbolcularla anlaşma noktasına da gelmişti.
Sarı kırmızılılar şimdiden yaz transfer döneminin planlamasını yapmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Cimbom'un yazın gerçekleştireceği ilk transfer büyük ölçüde belli oldu.
Bu doğrultuda Cimbom'un yazın gerçekleştireceği ilk transfer büyük ölçüde belli oldu.
G.SARAY'DAN LUNIN BOMBASI!
Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen kaleci Andriy Lunin'i transfer etmek istediği öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların 24 yaşındaki file bekçisini yeni sezonda kadrosunda düşündüğü aktarıldı.
Bu hamleyle birlikte Aslan'da Fernando Muslera dönemi de kapanabilir. 37 yaşındaki eldivenin Galatasaray ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
Yönetimin Andriy Lunin takviyesiyle birlikte artık kalede yeni bir dönem başlatacağı bildirildi.
Lunin'i yeni sezonda kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı idarecilerin, Real Madrid'i ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.
Real Madrid'in Lunin için 10 milyon Euro bonservis istediği, Cimbom'un ise 4 milyon Euro civarında bir rakam düşündüğü kaydedildi.
Ukraynalı futbolcunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde Galatasaray'a 'evet' diyeceği vurgulandı. Lunin transferine dair gelişmelerin 2-3 hafta için netleşmesi bekleniyor.
Sarı kırmızılılar ligde son olarak sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Cimbom zorlu karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmasını bildi.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ara transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı kurmaylar listesindeki futbolcularla görüşmelerine başlamıştı. Hatta yönetim bazı futbolcularla anlaşma noktasına da gelmişti.
Sarı kırmızılılar şimdiden yaz transfer döneminin planlamasını yapmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Cimbom'un yazın gerçekleştireceği ilk transfer büyük ölçüde belli oldu.
Bu doğrultuda Cimbom'un yazın gerçekleştireceği ilk transfer büyük ölçüde belli oldu.
G.SARAY'DAN LUNIN BOMBASI!
Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen kaleci Andriy Lunin'i transfer etmek istediği öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların 24 yaşındaki file bekçisini yeni sezonda kadrosunda düşündüğü aktarıldı.
Bu hamleyle birlikte Aslan'da Fernando Muslera dönemi de kapanabilir. 37 yaşındaki eldivenin Galatasaray ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
Yönetimin Andriy Lunin takviyesiyle birlikte artık kalede yeni bir dönem başlatacağı bildirildi.
Lunin'i yeni sezonda kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı idarecilerin, Real Madrid'i ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.
Real Madrid'in Lunin için 10 milyon Euro bonservis istediği, Cimbom'un ise 4 milyon Euro civarında bir rakam düşündüğü kaydedildi.
Ukraynalı futbolcunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde Galatasaray'a 'evet' diyeceği vurgulandı. Lunin transferine dair gelişmelerin 2-3 hafta için netleşmesi bekleniyor.