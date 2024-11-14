Real Madrid'den eski yıldızına ret!

İspanyol yıldız Sergio Ramos, menajerlerinin aracılığıyla Real Madrid'e önerildi fakat İspanyol devi bu öneriyi geri çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid'den eski yıldızına ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2024 19:05
Son güncelleme 14 Kasım 2024 20:32
Bonservisi elinde olan İspanyol oyuncu Sergio Ramos, menajerleri aracılığıyla Real Madrid'e önerildi.

El Chiringuito TV'nin haberine göre bonservisi elinde olan 38 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos, yeniden Real Madrid'e dönmek için önerildi. Ancak, İspanyol devi, bu teklifi geri çevirerek efsane oyuncusu için kapıları kapattı.

EN SON SEVILLA'DA FORMA GİYDİ

Deneyimli oyuncu son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giydi.

PERFORMANSI

Ramos, kariyerinde çıktığı 796 maçta 116 gol 27 asistlik performans sergiledi.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery