Real Madrid'den eski yıldızına ret!

Bonservisi elinde olan İspanyol oyuncu Sergio Ramos, menajerleri aracılığıyla Real Madrid'e önerildi.



El Chiringuito TV'nin haberine göre bonservisi elinde olan 38 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos, yeniden Real Madrid'e dönmek için önerildi. Ancak, İspanyol devi, bu teklifi geri çevirerek efsane oyuncusu için kapıları kapattı.



EN SON SEVILLA'DA FORMA GİYDİ



Deneyimli oyuncu son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giydi.



PERFORMANSI



Ramos, kariyerinde çıktığı 796 maçta 116 gol 27 asistlik performans sergiledi.





