Real Madrid'de Alaba, ameliyat olacak!

Son iki sezondur takımda yaşanan sakatlıklarla dikkat çeken Real Madrid'e bir kötü haber daha geldi.



COPE'ta yer alan habere göre, Real Madrid'de David Alaba, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak. Alaba, ameliyat sonrası sezonun kalanında forma giyemeyecek.



Avusturyalı futbolcunun, Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra geri dönmesi bekleniyor.



Real Madrid'de Alaba dışında; Daniel Carvajal, Eder Militao, Eduardo Camavinga, Antonio Rüdiger ve Ferland Mendy'nin de sakatlıkları bulunuyor.



Sezon içerisinde uzun süreli sakatlıktan dönen ve yeni yeni oynamaya başlayan 32 yaşındaki Alaba, bu sezon toplam 14 maçta süre buldu.



