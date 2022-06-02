Real Madrid, Antonio Rüdiger'i açıkladı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, Antonio Rüdiger'i açıkladı
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02 Haziran 2022 16:23
Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattı.

İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Rüdiger ile 4 sezonluk anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Rüdiger, son 5 yıldır İngiltere'nin Chelsea takımında forma giymiş ve sözleşmesi bu sezon sonunda bitmişti.

Alman futbolcu, 20 Haziran'da basına tanıtılacak.

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