19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
3-0
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-2
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
2-0
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
3-1
19 Eylül
Lecce-Cagliari
1-2
19 Eylül
Lyon-Angers
1-0
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
1-5

Real Betis, üç puanı üç golle aldı!

İspanya La Liga'nın 6. hafta maçında Real Betis, sahasında Real Sociedad'ı 3-1 mağlup etti.

20 Eylül 2025 00:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya La Liga'nın 6. hafta maçında Real Betis, Real Sociedad'ı konuk etti.

De la Cartuja Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Betis 3-1'lik skorla kazandı.

Real Betis'in galibiyet golleri dakika 7'de Juan Hernandez, dakika 49'da Alejandro Remiro'nun kendi kalesine attığı gol ve 69. dakikada Pablo Fornals ile geldi.

Real Sociedad'ın tek golünü ise dakika 13'te Brais Mendez attı.

Real Betis forması giyen Sofyan Amrabat, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Real Betis, bu galibiyetin ardından puanını 9 yaptı. 1 maç eksiği bulunan Real Sociedad, 2 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Real Betis, Osasuna'yı konuk edecek. Real Sociedad, Mallorca'yı ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
