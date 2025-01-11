Rayo Vallecano, sahasında hata yapmadı

İspanya La Liga'nın 19. hafta maçında Rayo Vallecano, sahasında Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rayo Vallecano, sahasında hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2025 01:02
İspanya La Liga'nın 19. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano, Celta Vigo'yu konuk etti.

Vallecas Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 5'te Adrian Embarba ile 63. dakikada Jorge de Frutos kaydetti. Celta Vigo'nun tek golünü ise 26'da Borja Iglesias attı.

Celta Vigo forması giyen Marcos Alonso, 37. ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rayo Vallecano bu galibiyetin ardından puanını 25'e yükseltti. Celta Vigo, 24 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Osasuna deplasmanına gidecek. Celta Vigo, Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery