Toronto Raptors'ın, New Orleans Pelicans yıldızı Brandon Ingram ile ilgilendiği iddia edildi.



The Stein Line'dan Marc Stein, Raptors'ın Ingram'la ilgilendiğini söyledi. Geçtiğimiz yaz aylarında takas bloğunda olan Ingram, Pelicans'ın istediği gibi bir anlaşma bulunamaması sebebiyle herhangi bir yere gönderilememişti.



Ingram ve Pelicans bir uzatma kontratı üzerine görüşmüş, ancak şartlar konusunda fikir ayrılığına düşmüştü. Ingram, 36 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunda yer alıyor.



Raptors başkanı Masai Ujiri'nin Raptors'ı NBA'de rekabetçi bir takım konumuna geri döndürmek için motive olduğuna dair bir inancı olduğu biliniyor. Toronto, önceki sezon OG Anunoby ve Pascal Siakam'ı takas ederek yeniden yapılanma sürecini başlatmış ve Scottie Barnes'ı takımın ana parçası haline getirmişti.



Raptors, özellikle daha büyük bir Jimmy Butler anlaşmasında kolaylaştırıcı konumunda, birçok farklı takas görüşmesine dahil olmuştu. Ekip Bruce Brown, Kelly Olynyk, Chris Boucher ve Davion Mitchell gibi çok sayıda takas edilebilecek sözleşmeye sahip.



