Toronto Raptors'ın, guard AJ Lawson ile iki yönlü bir kontrat imzalama üzerinde anlaştığı bildirildi.
HoopsHype'tan Michael Scotto, Raptors'ın Kanadalı guard ile iki yönlü bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Bu sezon G League'de öne çıkan Lawson, Long Island Nets ekibinde maç başına 24 sayı, 6,6 ribaund, 2,5 asist ve 1,3 top çalma ortalamalarına sahipti.
Lawson, 2023-24 sezonunda Dallas Mavericks formasıyla 42 maçta forma giymiş ve maç başına yedi dakikadan biraz fazla sürede ortalama 3,2 sayı ve 1,2 ribaund kaydetmişti.
HoopsHype'tan Michael Scotto, Raptors'ın Kanadalı guard ile iki yönlü bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Bu sezon G League'de öne çıkan Lawson, Long Island Nets ekibinde maç başına 24 sayı, 6,6 ribaund, 2,5 asist ve 1,3 top çalma ortalamalarına sahipti.
Lawson, 2023-24 sezonunda Dallas Mavericks formasıyla 42 maçta forma giymiş ve maç başına yedi dakikadan biraz fazla sürede ortalama 3,2 sayı ve 1,2 ribaund kaydetmişti.