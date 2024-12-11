Toronto Raptors'ın, guard AJ Lawson ile iki yönlü bir kontrat imzalama üzerinde anlaştığı bildirildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Raptors'ın Kanadalı guard ile iki yönlü bir sözleşme imzaladığını duyurdu.



Bu sezon G League'de öne çıkan Lawson, Long Island Nets ekibinde maç başına 24 sayı, 6,6 ribaund, 2,5 asist ve 1,3 top çalma ortalamalarına sahipti.



Lawson, 2023-24 sezonunda Dallas Mavericks formasıyla 42 maçta forma giymiş ve maç başına yedi dakikadan biraz fazla sürede ortalama 3,2 sayı ve 1,2 ribaund kaydetmişti.



