Raptors, AJ Lawson ile iki yönlü kontrat yaptı

Toronto Raptors'ın, guard AJ Lawson ile iki yönlü bir kontrat imzalama üzerinde anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Raptors, AJ Lawson ile iki yönlü kontrat yaptı
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11 Aralık 2024 13:08
Toronto Raptors'ın, guard AJ Lawson ile iki yönlü bir kontrat imzalama üzerinde anlaştığı bildirildi.

HoopsHype'tan Michael Scotto, Raptors'ın Kanadalı guard ile iki yönlü bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bu sezon G League'de öne çıkan Lawson, Long Island Nets ekibinde maç başına 24 sayı, 6,6 ribaund, 2,5 asist ve 1,3 top çalma ortalamalarına sahipti.

Lawson, 2023-24 sezonunda Dallas Mavericks formasıyla 42 maçta forma giymiş ve maç başına yedi dakikadan biraz fazla sürede ortalama 3,2 sayı ve 1,2 ribaund kaydetmişti.

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