Rapid Bükreş'te Sumudica'dan istifa!

Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica, Hermannstadt'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından görevini bıraktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rapid Bükreş'te Sumudica'dan istifa!
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24 Nisan 2025 15:35
Romanya Kupası yarı final maçında Hermannstadt'a 2-1 yeniden Rapid Bükreş, turnuvaya veda etti.

Bu maçın ardındna Rapid Bükreş'in teknik direktörü Marius Sumudica, görevini bıraktığını söyledi.

Rumen teknik adam, maçın ardından takım otobüsüne bineceği sırada taraftarların tepkisinin ardından, "Bu takım için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Bu benim hatam! Şu andan itibaren Rapid'in teknik direktörü değilim. Özür dilerim. Bu benim hatam, kabul ediyorum. Muhtemelen benden daha fazlasını yapacak başka bir koç gelecek." ifadelerini kullandı.

TARAFTARIN İSTEĞİ!

Öte yandan Rapid Bükreş, taraftarları maçın ardından Hermannstadt Teknik Direktörü Marius Maldarașanu'nun göreve gelmesine yönelik, "Malda gelsin, Malda gelsin." tezahüratları yaptılar.

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