Ramos'tan Galatasaray'a beğeni!

Bonservisi elinde olan Sergio Ramos, Galatasaray resmi hesabının paylaşımını beğendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ramos'tan Galatasaray'a beğeni!
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15 Ağustos 2023 20:37
Son güncelleme 15 Ağustos 2023 20:38
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Sergio Ramos'tan flaş bir hamle geldi.

İspanyol yıldız, Instagram hesabından Galatasaray resmi hesabının paylaşımını beğendi.

37 yaşındaki oyuncunun bu hareketi sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

G.SARAY GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Galatasaraylı yetkililer, Ramos'la ilgili süreci yakından takip ediyor ve İspanyol savunmacının menajeriyle kontrat şartlarını görüşmeyi sürdürüyor.

RAMOS'UN TALEPLERİ

Sergio Ramos'un 2+1 yıllık sözleşme istediğini ancak Galatasaray'ın 1 yıllık teklifte bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan Ramos'un Galatasaray'da 5-6 milyon euro maaş, 2,5 milyon euro ise imza parası istediği öğrenildi.

SERGIO RAMOS KİMDİR?

Sevilla altyapısında yetişen ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain'e imza attı.


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