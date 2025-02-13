Toronto Raptors başantrenörü Darko Rajakovic, geçtiğimiz gece oynanan Cleveland Cavaliers maçının son saniyelerinde Tristan Thompson'ın yaptığı smaca büyük tepki gösterdi.



Maçın bitimine saniyeler kala, Cleveland Cavaliers 21 sayı önde olmasına rağmen, Kanadalı pivot Tristan Thompson, topu sektirerek süreyi bitirmek yerine iki eliyle sert bir smaç bastı. Ardından, Toronto taraftarının yoğun protestosuna görünen bir şekilde öpücük göndererek yanıt verdi.



Bu hareket, Raptors'ın oyuncuları Jamal Shead ve Scottie Barnes'ın anında Thompson'ı sahada tartışma içine sokmasına neden oldu. Kısa süreli bir gerilimin ardından hakemler ve teknik ekipler oyuncuları ayırırken, Thompson soyunma odasına götürüldü.



Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Rajakovic, Sportsnet'ten Blake Murphy'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:



"Hiç klas olmayan, saygısızca bir hareketti. Buna asla tahammül edemem. Takımımın kendine sahip çıkmasından gurur duyuyorum."



Raptors forveti RJ Barrett da Shead'in tepkisini destekledi:



"Bu durum bir nevi yazılı olmayan bir kuraldır. Maçın sonunda böyle hareketler yapmazsınız. Jamal tam olarak yapması gerekeni yaptı."



Thompson, galibiyette dört dakika süre alarak 4 sayı, 1 ribaund ve 1 asistle oynadı.



Toronto Raptors, son sekiz maçından altısını kaybederek Doğu Konferansı'nda 17-38'lik derecesiyle 13. sırada bulunuyor. Cavaliers ise 44-10'luk derecesiyle liderliğini sürdürüyor.



