'de teknik direktör, yeni transfer'i hemen takıma monte etmeyi planlıyor....İsmail Kartal'ın sezon öncesi transferini istediği futbolcular arasında Rade Krunic de bulunuyordu. Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Fred gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan yönetim, Milan Kulübü bırakmadığı için Boşnak yıldızı transfer edememişti. Aradan geçen zamanda çok şey değişti ve Fenerbahçe, Krunic'i renklerine bağlamayı başardı. Milan'dan 4.5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında bonservisi alınan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, imza atmak için İstanbul'a geldi.Leonardo Bonucci'nin ardından Fenerbahçe'nin ara transferde anlaştığı ikinci futbolcu olan Rade Krunic'in gelişiyle birlikte İsmail Kartal'ın ilk 11'de değişiklik yapması bekleniyor. Savunma yönü çok güçlü olan Boşnak oyuncu, orta alanda Fred ile birlikte forma giyecek; bugüne dek o mevkide oynayan İsmail Yüksek ise kulübede bekleyecek. Kural gereği ilk 11'de bulunması gereken 3 yerli kontenjanı için yeri garanti olarak görünen tek isim Ferdi Kadıoğlu olurken, diğer 2 futbolcu için Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Mert Müldür arasından tercih yapılacak.