Rachid Ghezzal'ın yerine transfer geliyor

Beşiktaş, takımın yıldız ismi Rachid Ghezzal'ın sakatlığının uzun sürecek olması sebebiyle transfer çalışmalarını başlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'ın yerine transfer geliyor
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12 Kasım 2022 12:14
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması nedeniyle ameliyat edildi ve 3-4 ay arasında sahalardan uzak kalacak.

Cezayirli oyuncunun şubat sonu ya da mart başı takıma dönmesi bekleniyor. Ancak tedaviye vereceği yanıt ve fiziksel olarak nasıl dönüş yapacağı çok önemli. Mevcut kanat futbolcularının da performansını henüz yeterli bulmayan teknik direktör Şenol Güneş'in, bu gelişme sonrası savunmaya yönelik takviyeler dışında hızlı bir kanat oyuncusu transferi düşündüğü ifade edildi.

Kevin N'Koudou ve Nathan Redmond'ı şu an için iyi seviyede görmeyen teknik ekibin, Ghezzal kaybına da bu nedenle çok üzüldüğü kaydedildi. Ancak Güneş'in hepsinden önce 2022 Dünya Kupası arasında yapacağı kampta vereceği karar doğrultusunda ilk adımın savunma tarafında atılması bekleniyor. Welinton, Boyd, Montero gibi oyuncuların bonservisle ya da kiralık gönderilmesi durumunda diğer mevkilere takviye olacak.

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