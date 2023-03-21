Rachid Ghezzal'ın gözü Fenerbahçe derbisinde!

Siyah-Beyazlı formasına asistle dönen Rachid Ghezzal, Milli arada da durmuyor... Takım izinli olmasına rağmen sakatlık sonrası performansını en üst seviyeye çıkarmak için özel olarak çalışan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisine yüzde 100'üyle çıkmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'ın gözü Fenerbahçe derbisinde!
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21 Mart 2023 10:55
Beşiktaş hücum hattında son iki sezondur çok önemli bir konuma sahip olan Rachid Ghezzal, ayak tabanından yaşadığı sakatlık ve ardından kasık bölgesindeki sorun sebebiyle uzun süre Siyah-Beyazlı formasından uzakta kalmıştı. Takımına İstanbulspor karşılaşmasıyla geri dönenCezayirli kanat oyuncusunun uzun bir aradan sonra sorunsuz bir şekilde maçı tamamlaması hem taraftarları, hem Şenol Güneş'i hem de takım arkadaşlarını çok mutlu etti.

5 AY SAHALARDAN UZAK KALDI

Ayağında yaşadığı sakatlığın çok uzaması ve tam iyileşti denilen anda adale sakatlığı yaşaması, Ghezzal'ın 5 ay takımdan uzak kalmasına sebep olmuştu. 5 aydan sonra İstanbulspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan yıldız oyuncu, sahalara asistle döndü ve 'ben buradayım' mesajı verdi.

Rachid Ghezzal, İstanbulspor karşılaşmasında Cenk Tosun'un attığı golün asistini yapmıştı.

MİLLİ ARAYI FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Ligde 3-1 kazandıkları İstanbulspor karşılaşmasının ardından, "Çok özledim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Zor zamanlar geçirdim.Uzun süren bir sakatlığım oldu. Böylesi bir sakatlıktan döndükten sonra eski hale gelmek için zaman gerekir. Lig maçıyla geri döndüm. Taraftarlarımızın önünde oynadığım için çok mutluyum. Asist yaptım, bu bana özgüven verecektir. Milli arayı fırsat olarak değerlendiriyorum. Eski halime dönmek için çalışacağım. Derbide en iyi Ghezzal'ı göstermeye çalışacağım" diyen Ghezzal, derbi için hazırlıklarını takım izinli olmasına rağmen bireysel olarak sürdürüyor. Başarılı oyuncu, yapacağı ekstra idmanlarla Fenerbahçe karşısına yüzde 100 formuyla çıkmayı hedefliyor. 

 
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