Eredivisie'nin 2. haftasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven, deplasmanda Erwin van de Looi'nin yönetimindeki Heracles'i 3-1 mağlup etti.



Asito Stadyumu'nda oynanan maçta PSV Eindhoven'ın gollerini 52. dakikada kendi kalesine Ivan Mesik, 59. dakikada Johan Bakayoko ve 90. dakikada Couhaib Driouech attı.



Heracles'in tek golünü ise 5. dakikada Brian De Keersmaecker kaydetti.



Bu sonuçla birlikte son şampiyon PSV Eindhoven puanın 6'ya yükseltirken, Heracles 1 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Heracles deplasmanda Willem II ile karşılaşırken, PSV Eindhoven deplasmanda Almere City'ye konuk olacak.

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