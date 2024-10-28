PSG, Veledrome'dan liderliğini perçinleyerek çıktı

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında PSG deplasmanda Marsilya'yı 3-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSG, Veledrome'dan liderliğini perçinleyerek çıktı
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28 Ekim 2024 00:48
Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain deplasmanda Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Marsilya'yı 3-0 mağlup etti.

Orange Veledrome'da oynanan maçta konuk ekip PSG'nin gollerini 7. dakikada Joao Neves, 29. dakikada Leonardo Balerdi kendi kalesine ve 40. dakikada Bradley Barcola attı.

Marsilya'da Amine Harit 20. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde 23 puana ulaşan PSG namağlup liderliğini sürdürürken, Marsilya 17 puanla 3. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Lens'i ağırlarken Marsilya deplasmanda Nantes ile karşılaşacak.

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