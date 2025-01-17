PSG, Kvaratskhelia'yı açıkladı: 70 milyon euro

PSG, Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG, Kvaratskhelia'yı açıkladı: 70 milyon euro
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17 Ocak 2025 23:45
Napoli forması giyen Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain'e transfer oldu

Fransız devi, Gürcü oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Başarılı futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. 

PSG, bu transfer için Napoli'ye yaklaşık 70 milyon euro ödeyecek.

Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.




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