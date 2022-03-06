PSG deplasmanda Nice'e boyun eğdi

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında lider PSG, deplasmanda Nice'e konuk oldu.



Allianz Riviera'da oynanan maçı Nice 1-0 kazanarak haftanın dikkat çeken skoruna imza attı.



İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Nice, ikinci yarıda galibiyet için güçlü rakibine direnmeyi başardı. PSG'den daha fazla gol girişiminde bulunan Nice, cesaretli futbolunun ödülünü 88'de Delort'un golüyle alarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.



Bu sonuçla Nice 49 puana yükseldi ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. PSG ise 62 puanda kaldı ancak 13 puan farkla liderliğini sürdürdü.





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