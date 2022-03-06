PSG deplasmanda Nice'e boyun eğdi

Ligue 1'in 27. haftasında PSG, deplasmanda Nice'e 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG deplasmanda Nice'e boyun eğdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2022 01:07
Fransa Ligue 1'in 27. haftasında lider PSG, deplasmanda Nice'e konuk oldu.

Allianz Riviera'da oynanan maçı Nice 1-0 kazanarak haftanın dikkat çeken skoruna imza attı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Nice, ikinci yarıda galibiyet için güçlü rakibine direnmeyi başardı. PSG'den daha fazla gol girişiminde bulunan Nice, cesaretli futbolunun ödülünü 88'de Delort'un golüyle alarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bu sonuçla Nice 49 puana yükseldi ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. PSG ise 62 puanda kaldı ancak 13 puan farkla liderliğini sürdürdü.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.