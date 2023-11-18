A Milli Takım, 6. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde

Yıl Tur O G B M A Y 1960 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1964 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1968 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1972 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1976 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1980 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1984 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1988 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1992 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1996 1. Tur 3 0 0 3 0 5 2000 Çeyrek final 4 1 1 2 3 4 2004 Play-off aşamasında elendi - - - - - - 2008 Yarı final 5 3 0 2 8 9 2012 Play-off aşamasında elendi - - - - - - 2016 1. Tur 3 1 0 2 2 4 2020 1. Tur 3 0 0 3 1 8

Takımlar O G B M A Y P 1-İspanya 6 3 2 1 6 2 8 2-Çekoslovakya 6 3 1 2 8 4 7 3-Serbest İrlanda 6 2 1 3 5 8 5 4-Türkiye 6 1 2 3 3 8 4

Takımlar O G B M A Y P 1-Batı Almanya 6 4 2 0 10 2 10 2-Polonya 6 3 0 3 10 6 6 3-Türkiye 6 2 1 3 5 13 5 4-Arnavutluk 6 1 1 4 6 11 3

Takımlar O G B M A Y P 1-SSCB 6 4 0 2 10 6 8 2-Serbest İrlanda 6 3 1 2 11 5 7 3-Türkiye 6 2 2 2 5 10 6 4-İsviçre 6 1 1 4 6 11 3





Takımlar O G B M A Y P 1-Batı Almanya 6 4 2 0 17 1 10 2-Türkiye 6 3 1 2 5 5 7 3-Galler 6 3 0 3 11 8 6 4-Malta 6 0 1 5 2 21 1





Takımlar O G B M A Y P 1-Batı Almanya 8 5 1 2 15 5 11 2-Kuzey İrlanda 8 5 1 2 8 5 11 3-Avusturya 8 4 1 3 15 10 9 4-Türkiye 8 3 1 4 8 16 7 5-Arnavutluk 8 0 2 6 4 14 2

Takımlar O G B M A Y P 1-İngiltere 6 5 1 0 19 1 11 2-Yugoslavya 6 4 0 2 13 9 8 3-Kuzey İrlanda 6 1 1 4 2 10 3 4-Türkiye 6 0 2 4 2 16 2





Takımlar O G B M A Y P 1-İngiltere 6 3 3 0 7 3 9 2-Serbest İrlanda 6 2 4 0 13 6 8 3-Polonya 6 2 3 1 8 6 7 4-Türkiye 6 0 0 6 1 14 0





Takımlar O G B M A Y P 1-İsviçre 8 5 2 1 15 7 17 2-Türkiye 8 4 3 1 16 8 15 3-İsveç 8 2 3 3 9 10 9 4-Macaristan 8 2 2 4 7 13 8 5-İzlanda 8 1 2 5 3 12 5





Takımlar O G B M A Y P 1-Almanya 8 6 1 1 20 4 19 2-Türkiye 8 5 2 1 15 6 17 3-Finlandiya 8 3 1 4 13 13 10 4-Kuzey İrlanda 8 1 2 5 4 19 5 5-Moldova 8 0 4 4 7 17 4





Takımlar O G B M A Y P 1-İngiltere 8 6 2 0 14 5 20 2-Türkiye 8 6 1 1 17 5 19 3-Slovakya 8 3 1 4 11 9 10 4-Makedonya 8 1 3 4 11 14 6 5-Liechtenstein 8 0 1 7 2 22 1





Takımlar O G B M A Y P 1-Yunanistan 12 10 1 1 25 10 31 2-Türkiye 12 7 3 2 25 11 24 3-Norveç 12 7 2 3 27 11 23 4-Bosna Hersek 12 4 1 7 16 22 13 5-Moldova 12 3 3 6 12 19 12 6-Macaristan 12 4 0 8 11 22 12 7-Malta 12 1 2 9 10 31 5

Takımlar O G B M A Y P 1-Almanya 10 10 0 0 34 7 30 2-Türkiye 10 5 2 3 13 11 17 3-Belçika 10 4 3 3 21 15 15 4-Avusturya 10 3 3 4 16 17 12 5-Azerbaycan 10 2 1 7 10 26 7 6-Kazakistan 10 1 1 8 6 24 4

Takımlar O G B M A Y P 1.Çekya 10 7 1 2 19 14 22 2.İzlanda 10 6 2 2 17 6 20 3.Türkiye 10 5 3 2 14 9 18 4.Hollanda 10 4 1 5 17 14 13 5.Kazakistan 10 1 2 7 7 18 5 6.Letonya 10 0 5 5 6 19 5

Takımlar O G B M A Y P 1.Fransa 10 8 1 1 25 6 25 2.Türkiye 10 7 2 1 18 3 23 3.İzlanda 10 6 1 3 14 11 19 4.Arnavutluk 10 4 1 5 16 14 13 5.Andorra 10 1 1 8 3 20 4 6.Moldova 10 1 0 9 4 26 3

Takımlar O G B M A Y P 1.Türkiye 8 5 2 1 14 7 17 2.Hırvatistan 8 5 1 2 13 4 16 3.Galler 8 3 3 2 10 10 12 4.Ermenistan 8 2 1 4 9 11 8 5.Letonya 8 1 0 7 5 19 3





A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) ile tarihinde 6. kez bu organizasyonda mücadele edecek.Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında elemeleri lider geçerek 6. kez finallerde boy gösterecek.Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de de Şenol Güneş yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez yabancı bir teknik adam olan İtalyan Vincenzo Montella yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.Milli takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.Turnuva tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2020'de Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele ettiği grubu 1 gol atarak puansız kapattı.Türkiye'nin, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve katıldığı finallerdeki performans tablosu şöyle:Türkiye - Romanya: 2 - 0Romanya - Türkiye: 3 - 0İtalya - Türkiye: 6 - 0Türkiye - İtalya: 0 - 1Serbest İrlanda - Türkiye: 2 - 1Türkiye - İspanya: 0 - 0Türkiye - Serbest İrlanda: 2 - 1İspanya - Türkiye: 2 - 0Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0Batı Almanya - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3Polonya - Türkiye: 5 - 1Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0Türkiye - Polonya: 1 - 0Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 1Türkiye - İsviçre: 2 - 1SSCB - Türkiye: 3 - 0İsviçre - Türkiye: 1 - 1Serbest İrlanda - Türkiye: 4 - 0Türkiye - SSCB: 1 - 0Galler - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Malta: 2 - 1Türkiye - Batı Almanya: 0 - 0Malta - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Galler: 1 - 0Batı Almanya - Türkiye: 2 - 0Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0Avusturya - Türkiye: 4 - 0Kuzey İrlanda - Türkiye: 2 - 1Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Kuzey İrlanda: 1 - 0Batı Almanya - Türkiye: 5 - 1Türkiye - Avusturya: 3 - 1Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0Türkiye - Kuzey İrlanda: 0 - 0Türkiye - İngiltere: 0 - 0İngiltere - Türkiye: 8 - 0Kuzey İrlanda - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3Serbest İrlanda - Türkiye: 5 - 0Türkiye - Polonya: 0 - 1Polonya - Türkiye: 3 - 0Türkiye - İngiltere: 0 - 1İngiltere - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 3Elemeler:Macaristan - Türkiye: 2 - 2Türkiye - İzlanda: 5 - 0Türkiye - İsviçre: 1 - 2Türkiye - İsveç: 2 - 1İsviçre - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Macaristan: 2 - 0İzlanda - Türkiye: 0 - 0İsveç - Türkiye: 2 - 2Grup maçlarıTürkiye - Hırvatistan: 0 - 1Türkiye - Portekiz: 0 - 1Türkiye - Danimarka: 0 - 3Elemeler:Türkiye - Kuzey İrlanda: 3 - 0Türkiye - Almanya: 1 - 0Türkiye - Finlandiya: 1 - 3Türkiye - Moldova: 2 - 0Finlandiya - Türkiye: 2 - 4Kuzey İrlanda - Türkiye: 0 - 3Moldova - Türkiye: 1 - 1Almanya - Türkiye: 0 - 0Play-off maçları:İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0Finaller:Grup maçlarıTürkiye - İtalya: 1 - 2İsveç - Türkiye: 0 - 0Belçika - Türkiye: 0 - 2Çeyrek finalTürkiye - Portekiz: 0 - 2Elemeler:Türkiye - Slovakya: 3 - 0Makedonya - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0İngiltere - Türkiye: 2 - 0Slovakya - Türkiye: 0 - 1Türkiye - Makedonya: 3 - 2Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3Türkiye - İngiltere: 0 - 0Play-off maçları:Letonya - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Letonya: 2 - 2Elemeler:Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)Macaristan - Türkiye: 0 - 1Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)Yunanistan - Türkiye: 1 - 4Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2Malta - Türkiye: 2 - 2Türkiye - Macaristan: 3 - 0Moldova - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Yunanistan: 0 - 1Norveç - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0Finaller:Grup maçlarıTürkiye - Portekiz: 0 - 2İsviçre - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Çekya: 3 - 2Çeyrek finalTürkiye - Hırvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltılarla)Yarı finalTürkiye - Almanya: 2 - 3Elemeler:Kazakistan - Türkiye: 0 - 3Türkiye - Belçika: 3 - 2Almanya - Türkiye: 3 - 0Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Avusturya: 2 - 0Belçika - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Kazakistan: 2 - 1Avusturya - Türkiye: 0 - 0Türkiye - Almanya: 1 - 3Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0Play-off maçlarıTürkiye - Hırvatistan: 0 - 3Hırvatistan - Türkiye: 0 - 0Elemeler:İzlanda - Türkiye: 3 - 0Türkiye - Çekya: 1 - 2Letonya - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Kazakistan: 3 - 1Hollanda - Türkiye: 1 - 1Kazakistan - Türkiye: 0 - 1Türkiye - Letonya: 1 - 1Türkiye - Hollanda: 3 - 0Çekya - Türkiye: 0 - 2Türkiye - İzlanda: 1 - 0Grup maçlarıTürkiye - Hırvatistan: 0 - 1İspanya - Türkiye: 3 - 0Çekya - Türkiye: 0 - 2Elemeler:Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2Türkiye - Moldova: 4 - 0Türkiye - Fransa: 2 - 0İzlanda - Türkiye: 2 - 1Türkiye - Andorra: 1 - 0Moldova - Türkiye: 0 - 4Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0Fransa - Türkiye: 1 - 1Türkiye - İzlanda: 0 - 0Andorra - Türkiye: 0 - 2Elemeler:Ermenistan-Türkiye: 1-2Türkiye-Hırvatistan: 0-2Letonya-Türkiye: 2-3Türkiye-Galler: 2-0Türkiye-Ermenistan: 1-1Hırvatistan-Türkiye: 0-1Türkiye-Letonya: 4-0Galler-Türkiye: 1-1