Altınordu'da sezon 1 Temmuz'da başlıyor

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunun büyük bölümünü yenileyen Altınordu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.



Geçen sezonki kadrosunda yer alıp sözleşmeleri sona eren 12 futbolcusuyla vedalaşan İzmir temsilcisi şimdiye kadar hepsi gurbetçi olmak üzere 5 takviye yaparken, kurmaylar takımın çabuk kaynaşması için planlarını yaptı.



Kırmızı-lacivertli ekipte uyum sorununu hızlı atlatmayı hedefleyen Teknik Direktör Olcay Şahan ve 7 kişilik ekibinin kamp döneminde yoğun mesai harcayacağı ifade edildi. Dış transferde 3 oyuncuyla daha anlaşmayı planlayan Altınordu kamp döneminde oynayacağı özel maçlarla sezona hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor. Altınordu yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girecek.





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