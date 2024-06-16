Altınordu'da sezon 1 Temmuz'da başlıyor

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunun büyük bölümünü yenileyen Altınordu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.
Geçen sezonki kadrosunda yer alıp sözleşmeleri sona eren 12 futbolcusuyla vedalaşan İzmir temsilcisi şimdiye kadar hepsi gurbetçi olmak üzere 5 takviye yaparken, kurmaylar takımın çabuk kaynaşması için planlarını yaptı.
Kırmızı-lacivertli ekipte uyum sorununu hızlı atlatmayı hedefleyen Teknik Direktör Olcay Şahan ve 7 kişilik ekibinin kamp döneminde yoğun mesai harcayacağı ifade edildi. Dış transferde 3 oyuncuyla daha anlaşmayı planlayan Altınordu kamp döneminde oynayacağı özel maçlarla sezona hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor. Altınordu yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girecek.
Geçen sezonki kadrosunda yer alıp sözleşmeleri sona eren 12 futbolcusuyla vedalaşan İzmir temsilcisi şimdiye kadar hepsi gurbetçi olmak üzere 5 takviye yaparken, kurmaylar takımın çabuk kaynaşması için planlarını yaptı.
Kırmızı-lacivertli ekipte uyum sorununu hızlı atlatmayı hedefleyen Teknik Direktör Olcay Şahan ve 7 kişilik ekibinin kamp döneminde yoğun mesai harcayacağı ifade edildi. Dış transferde 3 oyuncuyla daha anlaşmayı planlayan Altınordu kamp döneminde oynayacağı özel maçlarla sezona hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor. Altınordu yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girecek.
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