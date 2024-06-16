Trabzonspor'da sıra Paul Onuachu'da

Trabzonspor transfer haberleri: Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna katan Trabzonspor, Paul Onuachu için girişimlerini hızlandırdı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da sıra Paul Onuachu'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2024 12:07
Trabzonspor transferde hareketlendi. Yeni sezon planlamasına çok erken başlayan bordo mavililer, Borna Barisic, John Lundstram ve Denis Dragus ile prensip anlaşmasına varırken resmiyet kazanan ilk transfer eski kaptan Anthony Nwakaeme oldu.

DİĞER HEDEF PAUL ONUACHU

1+1 yıllık anlaşma yapılan Nijeryalı oyuncunun ikna edilmesinde Abdullah Avcı'nın payı büyüktü. Karadeniz temsilcisinde Avcı'nın yolunu gözlediği diğer isim ise bonservisi Southampton'da olan ve 15 milyon avro istenen Paul Onuachu.

Yönetim, satın almaya yanaşmıyor ve bir sezon daha kiralık formülünü öneriyor. Oyuncu da tercihini bordo mavili kulüpten yana kullanacağını belirtiyor. Yönetim sabırlı bir şekilde bu transferi de bitirmeye kararlı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery