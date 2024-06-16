Trabzonspor'da sıra Paul Onuachu'da

Trabzonspor transferde hareketlendi. Yeni sezon planlamasına çok erken başlayan bordo mavililer, Borna Barisic, John Lundstram ve Denis Dragus ile prensip anlaşmasına varırken resmiyet kazanan ilk transfer eski kaptan Anthony Nwakaeme oldu.
DİĞER HEDEF PAUL ONUACHU
1+1 yıllık anlaşma yapılan Nijeryalı oyuncunun ikna edilmesinde Abdullah Avcı'nın payı büyüktü. Karadeniz temsilcisinde Avcı'nın yolunu gözlediği diğer isim ise bonservisi Southampton'da olan ve 15 milyon avro istenen Paul Onuachu.
Yönetim, satın almaya yanaşmıyor ve bir sezon daha kiralık formülünü öneriyor. Oyuncu da tercihini bordo mavili kulüpten yana kullanacağını belirtiyor. Yönetim sabırlı bir şekilde bu transferi de bitirmeye kararlı.
DİĞER HEDEF PAUL ONUACHU
1+1 yıllık anlaşma yapılan Nijeryalı oyuncunun ikna edilmesinde Abdullah Avcı'nın payı büyüktü. Karadeniz temsilcisinde Avcı'nın yolunu gözlediği diğer isim ise bonservisi Southampton'da olan ve 15 milyon avro istenen Paul Onuachu.
Yönetim, satın almaya yanaşmıyor ve bir sezon daha kiralık formülünü öneriyor. Oyuncu da tercihini bordo mavili kulüpten yana kullanacağını belirtiyor. Yönetim sabırlı bir şekilde bu transferi de bitirmeye kararlı.
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