Okan Buruk'tan transfer mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferleri kampa yetiştirmek istediklerini söyledi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan transfer mesajı
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16 Haziran 2024 10:04
Son güncelleme 16 Haziran 2024 10:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, verdiği röportajda transfer için de konuştu.

Başarılı teknik adam, transfer konusunda, "Bizim zaten çok iyi bir kadromuz var. Buraya önemli, çok iyi oyuncular alacağız. Kampa kadar yetiştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK SAĞ BEK VE ORTA SAHA

Galatasaray, transferde sağ bek ve orta saha transferlerini öncelikli olarak belirledi. Sarı-kırmızılıların transferde ilk olarak bu bölgeler için hareket etmesi bekleniyor.

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