Trabzonspor'da Ndidi ciddiye biniyor!

Trabzonspor, Leicester City kulübü ile sözleşmesi biten Nijeryalı ön libero için temaslarını iyice sıklaştırdı. 27 yaşındaki yıldız oyuncuya imza parası da önerildi. İşte haberin detayları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Ndidi ciddiye biniyor!
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16 Haziran 2024 12:24
Lundstram, Barisic ve Dragus transferlerini bitiren Trabzonspor, Muhammed Cham konusunda son viraja girdi. Karadeniz devi, forvet için başta Onuachu olmak üzere listedeki isimlerle yoğun temaslarını sürdürürken, orta saha gündeminde de bomba bir yıldız var: Wilfred Ndidi...

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı oyuncu, daha önce Galatasaray'ın hedefindeydi. Dış basın, Aslan'ın hâlâ Ndidi transferi konusunda devrede olduğunu iddia etse de 27 yaşındaki ön liberonun Türkiye'deki en ciddi talibi Trabzonspor.

Haftalardır oyuncu tarafıyla görüşme halinde olan Fırtına, ikna için tüm kozları oynuyor. Ndidi'ye imza ücreti de teklif eden Trabzonspor, bu transferi hızlıca bitirmeyi hedefliyor. Başkan Ertuğrul Doğan, Ndidi için bizzat devrede. Piyasa değeri 16 milyon euro .

17.5 MİLYON EURO

2017 yılında Genk'ten 17.5 milyon euro karşılığında Leicester'a transfer olan Ndidi, geçen sezon 32'si Championship olmak üzere 36 maça çıktı; 6 gol atarken 6 asist yaptı. Standart bir ön liberodan ziyade hücum katkısıyla da fark yaratan yıldız isim, Nijerya Milli Takımı'nda ise bugüne kadar 57 karşılaşmada görev aldı. 

 
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