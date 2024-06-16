Su Sporları Avrupa Şampiyonası başlıyor!

Su Sporları Avrupa Şampiyonası pazartesi günü Sırbistan'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 15 milli yüzücü temsil edecek

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Su Sporları Avrupa Şampiyonası başlıyor!
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16 Haziran 2024 12:52
Su Sporları Avrupa Şampiyonası pazartesi günü Sırbistan'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek şampiyona 23 Haziran'da sona erecek.

Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'na kota almak için de mücadele verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, Hüseyin Emre Sakçı, Muhammed Yusuf Özden, Berkay Ömer Öğretir, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin, Ela Naz Özdemir, Kuzey Tunçelli, Mert Ali Satır, Polat Uzer Turnalı, Berke Saka, Nusrat Allahverdi, Deniz Ertan, Merve Tuncel, Gizem Güvenç ve Sude Köprülü temsil edecek.

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