Trabzonspor harekete geçiyor: Bashiru

Trabzonspor, Hatayspor'un 10 numarası Fisayo Dele-Bashiru'yu listesine dahil etti. Karadeniz temsilcisinin, Bashiru için harekete geçeceği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor harekete geçiyor: Bashiru
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16 Haziran 2024 12:13
Gelecek sezon için güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, Hatayspor'un 10 numarası Fisayo Dele- Bashiru'yu listesine dahil etti.

23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, geride kalan sezonda 39 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Merkez orta saha ve sağ kanatta da başarılı bir şekilde oynayabilen 1.86 boyundaki yıldızın Hatayspor ile 2026'ya kadar mukavelesi var. Ancak sözleşmesinde 'yurt içinde bir takıma giderse 2 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

Hem 8 hem de 10 numara için oyuncu arayan Karadeniz ekibinin, Bashiru için harekete geçeceği öğrenildi.

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