Serdar Gözübüyük'ten A Milli Takım'a sunum

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncularına hakemlerle iletişim ve oyun kurallarına ilişkin sunum yaptı.

Serdar Gözübüyük'ten A Milli Takım'a sunum
Hollanda Futbol Federasyonunu temsilen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncularına hakemlerle iletişim ve oyun kurallarına ilişkin sunum yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gözübüyük'ün sunumunda hakemlerle saha içinde yalnızca takım kaptanlarının diyalog kurması gerektiğine vurgu yapılırken, kararlara itirazda hakemin etrafının kalabalık bir oyuncu grubu tarafından sarılmasına tolerans gösterilmeyeceğinin altı çizildi.

Hakemler ile takım kaptanları arasındaki iletişimin önemine değinilen sunumda, takımların Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarının gerekçelerini daha iyi anlamasının bu sayede sağlanacağı anlatıldı.

Gözübüyük sunumunda ayrıca çeşitli görüntüler eşliğinde sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarına da değindi.

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sunumun ardından Gözübüyük'e milli takım oyuncularının imzaladığı bir forma hediye etti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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