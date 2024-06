Rıza Kayaalp: 'Son kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyorum'

2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya için yarışacak olan Olimpik Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, "Ülkem adına, ülkemin başarısı adına 'Paris Olimpiyatları'ndan sonra bir Avrupa Şampiyonası'na daha katılmak istiyorum. Bir tane daha Avrupa şampiyonluğu kazanırsam, en çok rekor ülkemizin olacak. Bu benim değil ülkemin başarısı olacak, bu nedenle şampiyonluk çok önemli" dedi.



2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan Olimpik Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, olimpiyatlara kalan sürede sıkı bir çalışma programından geçtiğini belirterek, "Bu kısa zamanı en iyi şekilde değerlendirerek formumuzun zirvesinde olimpiyata katılmak en büyük arzumuz. İnşallah kazasız, sakatlıksız gücümüzün zirvesinde olimpiyatlara gideriz. Öncelikli amacım olimpiyatı iyi geçirmek. Güreşi bırakmayı bireysel olarak düşünmüyorum. Fiziki olarak yorgunluk var. Gücümün çok fazla olduğunu düşünüyorum ama yorgunluk seviyem eskisi kadar iyi değil. Eskiye nazaran daha çok oluyor. Ülkem adına, ülkemin başarısı adına olimpiyatlardan sonra bir Avrupa Şampiyonası'na daha katılmak istiyorum. Dediğim gibi bireysel düşünmüyorum bu konuda. Bir kez daha Avrupa Şampiyonu olursam, en çok rekor ülkemizin olacak. Benim değil ülkemin olacak, bu nedenle çok önemli. O yüzden olimpiyattan sonra tekrar bir hazırlık aşamasına girip son bir kez Avrupa Şampiyonası denemek istiyorum" diye konuştu.



'GENÇLİĞE FAYDALI BİR SPOR ADAMI OLMAYI ÇOK İSTERİM'



Sporun dışında, yöneticilik konusunda konuşmanın daha erken olduğunu dile getiren Kayaalp, "Bu konuda bir şey demek istemiyorum. Sonuçta bizim bir şey dememiz çok da fark etmiyor. Hizmet edeceksem vatana millete gençliğe Allah nasip etsin. Bireysel görevler herkesin kendini ilgilendirir ama bu görev ağırdır; 85 milyon kişiyi ilgilendirir. O yüzden güzel hizmetlerde bulunacaksak Türk gençliğine herkese ayırt etmeksizin hizmette bulunacaksak Allah makam mevki nasip etsin. Sonuçta ben 25 yıldır sporun içinde olmuş birisi olacağım. Sporun her türlü eksiğini, ihtiyacını ve psikolojisini bilen bir insanım sonuçta. Gençliğe faydalı bir spor adamı olmayı da çok isterim. Tabii bu güreşte mi olur, diğer sporlara hitap eden branşlar da mı olur, onu bilemeyiz artık. Şartlar uygun olursa, içimde öyle bir hedef de yok değil. Çok arzulu muyum derseniz de dediğim gibi 'devletin işi zordur.' O yüzden duam geçerlidir. O mevkii hizmet için kullanacaksam nasip olsun" ifadelerinde bulundu.



'ALTTAN YETENEKLİ SPORCULARIN GELMESİ ŞART'



Kısa zamanda başarı elde edebilecek sporcu bulmanın zor olduğunu kaydeden Kayaalp, "Zor ama 'neden olmasın.' Her zaman yeni şampiyonlar gelmiştir. Önemli olan şampiyonların şampiyonluklarını devam ettirebilmesidir. Hedeflerini koyup '12-13 Avrupa Şampiyonluğu çok' dememeleri gerekiyor. Biz de küçükken, '6-7 tane şampiyonluk çok', 'Nasıl olacak bu iş' derdik ama demek ki insan hayallerinin de ötesine geçebiliyormuş. Yeter ki hayallerini takip etsinler. Tabii ki bizim (Taha Akgül) kırdığımız rekorlara ulaşabilirler. Yeter ki istekli olsunlar. Alt yapılardan her zaman yetenekli sporcuların gelmesi şart. Eğer yetenekli sporcuları bulamazsak işimiz zor" dedi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU