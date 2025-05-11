11 Mayıs
Sivasspor-Bodrum FK
16:00
11 Mayıs
Beşiktaş-A.Demirspor
19:00
11 Mayıs
Göztepe-Hatayspor
19:00
11 Mayıs
Kocaelispor-Keçiörengücü
16:00
11 Mayıs
Leverkusen-B. Dortmund
16:30
11 Mayıs
E. Frankfurt-St. Pauli
18:30
11 Mayıs
VfB Stuttgart-Augsburg
20:30
11 Mayıs
Newcastle-Chelsea
14:00
11 Mayıs
M. United-West Ham United
16:15
11 Mayıs
N. Forest-Leicester City
16:15
11 Mayıs
Tottenham-C.Palace
16:15
11 Mayıs
Liverpool-Arsenal
18:30
11 Mayıs
Leganes-Espanyol
15:00
11 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
17:15
11 Mayıs
Athletic Bilbao-Alaves
19:30
11 Mayıs
Real Betis-Osasuna
22:00
11 Mayıs
Udinese-Monza
13:30
11 Mayıs
Verona-Lecce
16:00
11 Mayıs
Torino-Inter
19:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Genoa
21:45
11 Mayıs
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
13:15
11 Mayıs
FC Twente-FC Utrecht
15:30
11 Mayıs
Feyenoord-PSV Eindhoven
15:30
11 Mayıs
Ajax-NEC Nijmegen
17:45
11 Mayıs
Alkmaar-FC Groningen
17:45
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00

Yeni Malatyaspor, 1. Lig tarihinde galibiyet alamayan 4. takım oldu

Aldığı ceza puanları nedeniyle ligi eksi puanla tamamlayan ilk ekip olan Yeni Malatyaspor, 1. Lig'den ilk kez düştü. Adanaspor ve MKE Ankaragücü ikinci, Şanlıurfaspor ise dördüncü kez lige veda etti.

calendar 11 Mayıs 2025 11:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yeni Malatyaspor, 1. Lig tarihinde galibiyet alamayan 4. takım oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu son sırada bitiren Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, lig geçmişinde galibiyet alamadan ligi tamamlayan 4. ekip oldu.

Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Adanaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve MKE Ankaragücü 1. Lig'e veda etti.

Süper Lig'de 5 sezon geçiren Yeni Malatyaspor, 2016-2017'de Süper Lig vizesi aldığı ligden ilk kez düştü. Ligde 38 maçta 1'i hükmen olmak üzere 38 yenilgi alan Yeni Malatyaspor, 14 gol atıp kalesinde 153 gol gördü. Malatyaspor, aldığı ceza puanları nedeniyle ligi -21 puanla bitirdi.

Ligi eksi puanla bitiren ilk ekip ve lig tarihinde en fazla gol yiyen takım konumundaki Yeni Malatyaspor, ligi galibiyet alamadan tamamlayan 4. takım oldu.

2018-2019'da Kardemir Karabükspor 34 maçta 112 gol yemişti.

Galibiyet alamadan ligi tamamlayanlar

İlk olarak 2. Lig adıyla oynanan, 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyonda 1982-1983'te Tirespor, 1999-2000'de Darıca Gençlerbirliği ve 2018-2019'da Kardemir Karabükspor galibiyet alamadan lige veda etti. Bu takımlardan Tirespor 9, Darıca Gençlerbirliği 1, Kardemir Karabükspor ise 3 beraberlik alırken, Karabük temsilcisi aldığı ceza puanıyla ligi puansız tamamlamıştı.

2000-2001'de o zamanki adıyla 2. Lig'de mücadele etmesi gereken Ankara ASAŞ (Hacettepe), lig başlamadan ligden çekilmişti. Başkent temsilcisinin rakipleri 3-0 hükmen galip sayılmıştı.

Adanaspor, 2. kez küme düştü

Süper Lig'de 22 sezon yer alan Adanaspor, 5 kez Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'e 2004-2005'te olduğu gibi veda etti. Adana temsilcisinin ligi düşme hattında tamamladığı 2019-2020'de ligden düşme kaldırılmıştı.

Şanlıurfaspor'dan 4. veda

Daha önce 1984-1985, 1989-1990 ve 2016-2017'de 1. Lig'de küme düşme acısı yaşayan Şanlıurfaspor, lige 4. kez veda etti.

MKE Ankaragücü

Daha önce 2012-2013'te 1. Lig'e tutunamayan MKE Ankaragücü, 2017-2018'de tekrar mücadele etmeye başladığı ligden 2. kez düştü. Başkent temsilcisi geçen yıl da Süper Lig'e veda etmişti.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.