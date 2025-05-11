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13. sıradan üst üste şampiyonluklara

2021-22 sezonda Süper Lig'i 13. sırada bitiren Galatasaray, bir sonraki sezon Okan Buruk ile bambaşka bir başlangıç yaptı.

calendar 11 Mayıs 2025 10:00
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
13. sıradan üst üste şampiyonluklara
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Okan Buruk, Galatasaray ile üçüncü mutlu sona, beşinci yıldıza hazırlanıyor.

Bu durum Buruk'un ligde son altı şampiyonluğun dördüne (diğeri Başakşehir'le) adını yazdırarak büyük bir başarı elde etmesi anlamı taşıyor. Gurur ve mutlulukla dolu olan Okan Hoca dünkü maç sonrası, "Artık bir puan kaldı. Kendi taraftarımızla şampiyonluk kutlamak istiyoruz" dedi.

"UMUTSUZLUK VARDI!"

Sezonu değerlendirirken, "Bizim camiamızda altı puan öndeyken bile bir umutsuzluk vardı. Bu umutsuzluğu Fenerbahçe deplasmanındaki kupa maçından sonra kırdık" vurgusu yapan Okan Hoca, Mourinho'nun 'Ligin sonucu başından belliydi' sözlerini sorulunca, "Gerçekten şu an kime sorarsanız sorun 'Türkiye'nin en başarılı takımı ve oyun olarak da kadro olarak da Galatasaray' diyecektir. Rakibimize karşı rahat maçlar kazandık. Sahada da net bir üstünlük kurduk. Puan durumundan belli" karşılığında bulundu.

"İKİSİ DE BİZİM OLACAK"

Buruk, "Galatasaray, mayıs yaklaştığında çok daha fazla motive olur. Bu sene iki kupayı da istiyoruz. Önce Türkiye Kupası. Devamında da ligde şampiyonluğu düşüneceğiz. Benim için önemli. Futbolcu olarak çok önemli başarılar yakaladım, teknik adam olarak da yaşamak istiyorum. Bu sene üç, gelecek sene de dört inşallah" diyerek yeni hedefini açıkladı, önümüzdeki sezon da takımın başında olacağını ifade etti.

Hatırlanacağı gibi Fatih Terim Galatasaray'ı 1996-2000 yılları arasında dört sezon üst üste şampiyon yapmıştı.

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