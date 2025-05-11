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Tolunay Kafkas: "Galatasaray'da hak ettiği değeri geç buldu"

Teknik direktör Tolunay Kafkas, Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

calendar 11 Mayıs 2025 12:02
Fotoğraf: AA
Tolunay Kafkas: 'Galatasaray'da hak ettiği değeri geç buldu'
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Tolunay Kafkas, Trabzonspor - Galatasaray maçıyla ilgili yorumlarda bulundu.

Mücadelenin ilk yarısı hakkında konuşan Kafkas, "Trabzonspor ilk devre, Galatasaray ikinci devre pozisyonlar buldu. Trabzonspor, ilk devrede skor üstünlüğünü yakalayabilirdi. Talihsizlikler oldu. Galatasaray, devamlı uzun toplarla oynadı." dedi.

"LİGİ DOMİNE ETTİLER"

Galatasaray'ın lig performansı ile ilgili açıklama yapan teknik direktör, "Galatasaray, ligi hakkıyla domine etmiştir ve 8 puan öndedir. Hepimiz tebrik etmeliyiz. Bu ligi hak ettiler." ifadelerini kullandı.

"TARİHİN BİR NUMARALI KALECİSİ"

Sarı-Kırmızılıların kaleci rotasyonu hakkında konuşan Kafkas, "Günay Güvenç'e çok inanıyorum ve çok güveniyorum, hak ettiği değeri geç bulan çok iyi bir kaleci. Muslera gibi birinin arkasından gelmek çok zor bir iş. Muslera, performansıyla Galatasaray tarihinin 1 numaralı kalecisi olmuştur." sözlerini sarf etti.
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