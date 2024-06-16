Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy için karar: 25 milyon euro

Beşıktaş, takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un takımdan ayrılması için yüklü bir bonservis talep ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy için karar: 25 milyon euro
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16 Haziran 2024 12:59
Beşıktaş, takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un takımdan ayrılması için yüklü bir bonservis talep ediyor.

Siyah beyazlı yönetim genç yıldızının transferine onay vermek için alt limiti 25 milyon euro olarak belirledi. Bu fiyatın altındaki teklifler değerlendirilmeye dahi alınmayacak.



LEVERKUSEN GELİŞMESİ

Bundesliga'yı şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Bayer Leverkusen'in ise bu rakamlara çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan başarılı oyuncu, 12 gol attı ve 3 de asist yaptı. 



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