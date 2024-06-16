Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy için karar: 25 milyon euro





Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan başarılı oyuncu, 12 gol attı ve 3 de asist yaptı.

Beşıktaş, takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un takımdan ayrılması için yüklü bir bonservis talep ediyor.Siyah beyazlı yönetim genç yıldızının transferine onay vermek için alt limiti 25 milyon euro olarak belirledi. Bu fiyatın altındaki teklifler değerlendirilmeye dahi alınmayacak.Bundesliga'yı şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Bayer Leverkusen'in ise bu rakamlara çıkması bekleniyor.