PSG'den Isak'a 100 milyon euro!

PSG, Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak için 100 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG'den Isak'a 100 milyon euro!
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23 Aralık 2024 19:45
Forvete takviye yapmak isteyen PSG, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; PSG, Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak için 100 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

OCAKTA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Fransız devi, kış transfer döneminde İsveçli golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandıracak.

25 yaşındaki Isak'ın, Newcastle ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Bu sezon İngiliz ekibinde 18 maça çıkan yıldız oyuncu, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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