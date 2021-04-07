Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Fransız ekibi Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. Münih'te Allianz Arena'da kar yağışı altında oynanan karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Paris Saint Germain oldu.Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 3 ve 68. dakikada Kylian Mbappe, 28. dakikada Marquinhos kaydetti. PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, ilk iki golün asistini yapan isim oldu. Fransız ekibinde, Keylor Navas da kurtarışlarıyla maça damga vurdu.Bayern Münih'in golleri 37. dakikada PSG'den gelen Maxim Choupo-Moting ve 60. dakikada Thomas Müller kaydetti.Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 8 maçta 8 gol atan, Kylian Mbappe, Bayern Münih savunmasını çaresiz bıraktı. Son 3 Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol bulan Mbappe'nin bu golleri iki Barcelona ve bir Bayern Münih maçında atmış olması ise dikkat çeken ayrıntı oldu.Öte yandan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 13 gol atarak, 12 gollü Fransız Thierry Henry'yi geçti. Bir başka Fransız Karim Benzema (19 gol) ile arasındaki farkı 6'ya indirdi.Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde son 16 ve çeyrek final turunda deplasman maçlarında 5 gol birden atan ilk oyuncu oldu. (Barcelona 3, Bayern Münih 2)Alman ekibi Bayern Münih'te sarı kart gören Joshua Kimmich cezalı duruma düştü ve rövanşta forma giyme şansını kaybetti.Paris Saint Germain'in Bayern Münih'i ağırlayacağı rövanş karşılaşması 13 Nisan Salı günü oynanacak.