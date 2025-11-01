Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Paris Saint-Germain, Nice'i konuk etti.



Prensler Parkı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



PSG'ye galibiyeti getiren golü, 90+6. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.



Bu sonuçla birlikte lider PSG, en yakın takipçisi Monaco ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.



3 maçlık galibiyet serisi sona eren Nice ise 17 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta PSG, deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Nice ise Metz'e konuk olacak.



