PSG, 6 gollü maçta Monaco'yu devirdi

Ligue 1'in 16. haftasında PSG, Monaco'yu 4-2'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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PSG, 6 gollü maçta Monaco'yu devirdi
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19 Aralık 2024 01:03
Ligue 1'in 16. haftasında Monaco ile PSG karşı karşıya geldi. 

Stade Louis-II'de oynanan maçta PSG, Monaco'yu 3-2'lik skorla mağlup etti.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra ilk kez yenilen Monaco'nun gollerini Ben Seghir ve Embolo attı.

bu sonuçla birlikte PSG, 40 puanla 1. sıradaki yerine korurken, Monaco 30 puanla 3. sırada yer aldı.
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