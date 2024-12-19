Ligue 1'in 16. haftasında Monaco ile PSG karşı karşıya geldi.
Stade Louis-II'de oynanan maçta PSG, Monaco'yu 3-2'lik skorla mağlup etti.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra ilk kez yenilen Monaco'nun gollerini Ben Seghir ve Embolo attı.
bu sonuçla birlikte PSG, 40 puanla 1. sıradaki yerine korurken, Monaco 30 puanla 3. sırada yer aldı.
Stade Louis-II'de oynanan maçta PSG, Monaco'yu 3-2'lik skorla mağlup etti.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra ilk kez yenilen Monaco'nun gollerini Ben Seghir ve Embolo attı.
bu sonuçla birlikte PSG, 40 puanla 1. sıradaki yerine korurken, Monaco 30 puanla 3. sırada yer aldı.