Ligue 1'in 16. haftasında Monaco ile PSG karşı karşıya geldi.



Stade Louis-II'de oynanan maçta PSG, Monaco'yu 3-2'lik skorla mağlup etti.



PSG'ye galibiyeti getiren golleri Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra ilk kez yenilen Monaco'nun gollerini Ben Seghir ve Embolo attı.



bu sonuçla birlikte PSG, 40 puanla 1. sıradaki yerine korurken, Monaco 30 puanla 3. sırada yer aldı.