Preciado'dan Galatasaray'a; 'Kulübümle anlaşın, gelirim'

Avrupa Ligi son 16 Play-Off turunda Sparta Prag'a elenen Galatasaray'da, Avrupa'ya veda etmek kadar, Angelo Preciado'nun performansı da iz bırakmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un temposunu çok beğendiği Ekvadorlu oyuncu, yeni sezonun transfer listesine ilk sıradan giriş yaparken, Galatasaraylı yetkililerin çoktan harekete geçtiği öğrenildi.
"KULÜBÜMLE ANLAŞIN, GELİRİM"
Karşılaşma sonrası hem Preciado hem de menajeriyle temas kuran Sarı-Kırmızılılar'ın, "Kulübümle anlaşırsanız neden olmasın. Galatasaray'da oynamak benim için bir gururdur" cevabını aldığı belirlendi. Galatasaray Yönetimi şimdi de Prag yöneticileriyle görüşüp, uygun bir bonservis bedeli karşılığında bu transferi bitirmeye çalışacak.
BU STRATEJİ SÜRECEK
Taraflar şimdiden söz kesmeyi başarırsa, Galatasaray'la sezon sonunda kontratı bitecek olan ve sakatlığı devam eden Serge Aurier ile yeni bir sözleşme görüşmesi yapılmayacağı öğrenildi. Aslan'ın ana planı, Köhn ve Preciado gibi iki hızlı ve hücumda etkili bekle hem takımı güçlendirmek hem de ilerleyen dönemlerde bu oyunculardan büyük paralar kazanabilmek.
"KULÜBÜMLE ANLAŞIN, GELİRİM"
Karşılaşma sonrası hem Preciado hem de menajeriyle temas kuran Sarı-Kırmızılılar'ın, "Kulübümle anlaşırsanız neden olmasın. Galatasaray'da oynamak benim için bir gururdur" cevabını aldığı belirlendi. Galatasaray Yönetimi şimdi de Prag yöneticileriyle görüşüp, uygun bir bonservis bedeli karşılığında bu transferi bitirmeye çalışacak.
BU STRATEJİ SÜRECEK
Taraflar şimdiden söz kesmeyi başarırsa, Galatasaray'la sezon sonunda kontratı bitecek olan ve sakatlığı devam eden Serge Aurier ile yeni bir sözleşme görüşmesi yapılmayacağı öğrenildi. Aslan'ın ana planı, Köhn ve Preciado gibi iki hızlı ve hücumda etkili bekle hem takımı güçlendirmek hem de ilerleyen dönemlerde bu oyunculardan büyük paralar kazanabilmek.