A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği Slovakya'yı 75-40 yendi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan ay yıldızlı ekip, rakip potada bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-8 önde kapattı.



İkinci periyotta hem hücumda hem de savunmada rakibi karşısında etkili oynayan milliler, farkı 23'e çıkararak devreyi 43-20 üstün bitirdi.



Karşılaşmadaki üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren ay yıldızlı ekip, bu periyotta farkı 27'ye kadar çıkardı. Milliler, son çeyreğe 53-26 önde girdi.



Son periyotta farkı 35'e çıkaran A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 75-40 galip ayrıldı.



Maçtan notlar



Karşılaşma öncesinde Türk basketboluna katkılarından dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan tarafından Bahar Çağlar Ökten ile Tuğçe Canıtez'e, milli takım forması hediye edildi.



Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.



Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu



Hakemler: Amel Dahra (Fransa), İvana Radinovic (Karadağ), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)



Türkiye: Ayşegül Günay 2, Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır 7, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora 10, Alperi Onar 12, Elif Bayram 4, Hollingsvorth 11, Tilbe Şenyürek 14, Sinem Ataş 2, Meltem Yıldızhan 3, Esra Ural Topuz



Slovakya: Remenarova 8, Palenikova 12, Tausova, Sedlakova 6, Mistinova 5, Wrzesinski 6, Dudasova 1, Martiskova 2



1. Periyot: 19-8



Devre: 43-20



3. Periyot: 53-26





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