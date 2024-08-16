Porto, iki golle 2'de 2 yaptı

Portekiz Premier Lig 2. hafta maçında Porto, deplasmanda Santa Clara'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Porto, iki golle 2'de 2 yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2024 20:59
Portekiz Premier Lig 2. hafta maçında Santa Clara ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio de Sao Miguel'de oynanan maçı Porto 2-0 kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Ivan Jaime ve 25. dakikada penaltıdan Wenderson Galeno kaydetti.

Santa Clara'da Adriano, 65. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Porto, ligde 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı. Santa Clara ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Porto, Rio Ave'yi sahasında ağırlayacak. Santa Clara, Casa Pia deplasmanına gidecek. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery