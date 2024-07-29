Portland Trail Blazers'ın, olası bir Jerami Grant takasında Los Angeles Lakers'tan D'Angelo Russell'ı almak "istemediği" iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, Grant'in bu yaz Lakers için potansiyel bir seçenek olarak söylentiler arasında olduğunu, ancak Blazers'ın kadrosunda halihazırda çok sayıda guard bulunması sebebiyle Russell'ı istemediğini söyledi:



"Portland'ın milyonlarca guardı olduğu için, D-Lo'yu istemediğini duydum. Yani onlar için pek mantıklı olmaz. Bu yüzden, tabii ki Lakers bu bağlamda D-Lo'yu tutmayı tercih edecektir."



Grant, 2026-27 sezonuna kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşmaya sahip ve sözleşmesinin 2027-28 sezonunda bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



Blazers'ın kadrosunda ise halihazırda sözleşmesi olan guard Anfernee Simons'ın yanı sıra, geçtiğimiz senelerde draft ettiği guardlar Scoot Henderson ve Shaedon Sharpe da yer alıyor.



2023-24 sezonunda Russell, maç başına 18.0 sayı, 3.1 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları yakalamış ve üç sayılık atışlarda %41.5'lik bir isabet oranı yakalamıştı.





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