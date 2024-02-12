Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Beşiktaş'a 5 milyon euro!

Ernest Muçi'yi 15 milyon euro'ya yaklaşan tekliflere rağmen satmayan Legia Varşova'nın, Beşiktaş'ın Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı devreye sokması üzerine 10 milyon euroya razı olduğu ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Beşiktaş'a 5 milyon euro!
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12 Şubat 2024 10:35
Ernest Muçi'yi 15 milyon euro'ya yaklaşan tekliflere rağmen satmayan Legia Varşova'nın, Beşiktaş'ın Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı devreye sokması üzerine 10 milyon euroya razı olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Arnavut yıldız için Legia Varşova'ya 10 milyon euroluk resmi teklif yaparken ilk planda olumsuz yanıt aldıkları öğrenildi. Başkan Hasan Arat bu gelişme üzerine yakından tanıdığı Cumhurbaşkanı Duda'yı arayarak Legia Varşova'nın ikna edilmesi konusunda destek istedi.

BEŞİKTAŞ'A 5 MİLYON EURO KAR

Ernest Muçi'yi Avrupa'dan gelen ve 15 milyon euroya yaklaşan tekliflere rağmen satmayan Legia Varşova'nın, Başkan Arat'ın Cumhurbaşkanı Duda'yı devreye sokması üzerine geri adım attığı ve 10 milyon euroya razı olduğu ortaya çıktı.

Muçi'nin peşini bırakmayan Avrupalı bazı kulüplerin sezon sonu Beşiktaş'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandıkları da ileri sürüldü. Muçi'ye ciddi bir yatırım yapan siyah-beyazlıların, Arnavut futbolcuyu elden çıkarmayı düşünmedikleri de aktarıldı.

FORMAYI ALMASI BEKLENİYOR

Bu arada Ernest Muçi ve Joe Worrall'ın bugün Kayserispor deplasmanında ilk 11'de yer alacakları ifade edildi. Al-Musrati'nin ise yedek soyunması bekleniyor. 

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