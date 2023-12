Detroit Pistons'ın, tecrübeli oyuncusu Bojan Bogdanovic'i takas etmek için "acil bir planı" olmadığı bildirildi.



Aralarında New York Knicks'in de bulunduğu çeşitli takımlardan gelen taleplere rağmen, an itibariyle 2-19'luk kötü bir dereceye sahip olan Pistons, Bogdanovic'i takas etme konusunda acil bir planlarının olmadığını bildirdi.



SportsNet New York'tan Ian Begley, Knicks'in Bogdanovic'in dahil olduğu olası takaslar konusunda Detroit'le geçmişte görüşmeler yaptığını bildirse de, şu an için ufukta bir anlaşma olmadığını söyledi.



34 yaşındaki Bogdanovic, bu sezon sakatlıkları nedeniyle yalnızca iki maçta forma giyebilmişti.





