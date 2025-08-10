Galatasaray'da ilk aday Leandro Trossard

10 Ağustos
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimalinin ardından Leandro Trossard'ı gündeminde tutmaya devam ediyor.

Galatasaray'da transfer konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan'ın NEOM ekibinden ilgi yazısı aldı.

ALTERNATİF ARAYIŞI


Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimalinin ardından milli yıldızın alternatiflerini de gündeminde tutmaya devam ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in ayrılık ihtimalinin ardından ilk olarak Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman'ı gündemine almıştı. Ancak Fransız yıldız, Suudi Arabistan'dan Al Nassr'a transfer olmaya hazırlanıyor.

İLK SIRA TROSSARD

Galatasaray, Coman konusunda yaşanan bu gelişmenin ardından Arsenal'den Leandro Trossard'ı listesinin en üst sırasına çekti.

BARIŞ AYRILIRSA TEKLİF

Galatasaray, Barış Alper'in ayrılması durumunda deneyimli yıldız için vakit kaybetmeden Arsenal ile temas kurmayı planlıyor.

Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Arsenal'de geride kalan sezonda 56 maçta süre bulan 30 yaşındaki Trossard, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.

