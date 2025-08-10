10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-335'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-033'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-034'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle!

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Discord uygulamasındaki Aslan temalı profil fotoğrafını kaldırdı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle!
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle geldi.

Benfica'da forma giyen milli oyuncu, Discord uygulamasındaki Aslan temalı profilini kaldırdı.



Okan Buruk ile Kerem Aktürkoğlu, son olarak Instagram'dan karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktılar.

SATIŞA ONAY VERDİ

Lizbon ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verdi. 

BENFICA KARARSIZ

Sarı-lacivertli ekip Kerem için Benfica'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Portekiz ekibi de bu teklife cazip baksa da son kararını vermedi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
