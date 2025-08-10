Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle geldi.
Benfica'da forma giyen milli oyuncu, Discord uygulamasındaki Aslan temalı profilini kaldırdı.
Okan Buruk ile Kerem Aktürkoğlu, son olarak Instagram'dan karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktılar.
SATIŞA ONAY VERDİ
Lizbon ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verdi.
BENFICA KARARSIZ
Sarı-lacivertli ekip Kerem için Benfica'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Portekiz ekibi de bu teklife cazip baksa da son kararını vermedi.
